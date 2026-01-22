Adamo Massa è stato ucciso a Lonate Pozzolo dopo essere stato ferito da una coltellata dal proprietario della casa in cui era entrato durante una rapina. L’autopsia potrà confermare se l’uso dell’arma è stato legittimo e proporzionato alla situazione. La vicenda si inserisce in un quadro di analisi legale sulla legittima difesa in casi di intrusione in proprietà privata.

L’autopsia sul corpo di Adamo Massa, il rapinatore ucciso dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo (Varese), è morto a seguito di una sola profonda coltellata al torace. È stata trovata anche una seconda ferita, del tutto superficiale, inferta in forma obliqua. Questi dettagli farebbero avvicinare l’ipotesi delle legittima difesa. L’autopsia sul corpo di Adamo Massa È stata effettuata alla medicina legale di Pavia, eseguita dai consulenti della Procura di Busto Arsizio, che ha disposto l’esame, l’autopsia sul corpo del 37enne Adamo Massa. Da quanto trapelato riguardo ai risultati, contro l’uomo è stata sferrata un’unica coltellata nella zona toracica in diagonale, e compatibile con l’esito di una colluttazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesa

Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesaDurante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta.

Adamo Massa finto tecnico del gas: così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle caseAdamo Massa, 37enne di etnia Rom residente nel torinese, è deceduto dopo un tentativo di rapina a Lonate Pozzolo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il cugino di Adamo Massa, ucciso durante un furto: Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Aveva tre figli; Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesa; Il ladro morto nella rapina, parla il cugino di Adamo: Rubare era il suo lavoro, aveva due figli piccoli da crescere. Ce l’hanno ammazzato; Adamo Massa finto tecnico del gas: così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle case.

Ladro ucciso a Lonate Pozzolo dal padrone di casa, l’autopsia: Colpito con un’unica coltellata al toraceL’autopsia ha rilevato come Adamo Massa sia stato ucciso con un’unica coltellata al torace. A colpirlo era stato Jonathan Rivolta, il proprietario della villetta a Lonate Pozzolo (Varese) che il ... fanpage.it

Ladro ucciso a Lonate Pozzolo: Adamo Massa colpiva gli anziani con finti interventi in casaLadro ucciso a Lonate Pozzolo: accoltellato durante un tentativo di rapina, era noto per le truffe agli anziani e i colpi nelle loro abitazioni. notizie.it

Primi riscontri dopo l’autopsia sul corpo di Adamo Massa. Per Jonathan Rivolta regge l’ipotesi della legittima difesa - facebook.com facebook

Una sola coltellata sul corpo di Adamo Massa, l’esito dell’autopsia per i fatti di Lonate Pozzolo varesenews.it/2026/01/una-so… #autopsia #TentataRapina x.com