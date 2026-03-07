E se vi dicessimo che il colore del 2026 sarà il cool-girl copper ed è tutto merito di Addison Rae?

Addison Rae ha appena fatto quello che succede sempre quando una celebrity decide di cambiare hair color: internet ha perso la testa nel giro di cinque minuti. La pop star e social queen ha debuttato con una nuova tonalità rosso rame super luminosa che sembra letteralmente accendersi sotto la luce. Il risultato? Un mix tra copper caldo, riflessi ciliegia e una vibrazione glossy che online stanno già ribattezzando “Diet Cherry Pepsi hair”. È una tonalità completamente diversa rispetto ai suoi soliti capelli castani profondi o al classico biondo californiano che l’ha accompagnata negli ultimi anni. Questa volta Addison vira verso un rosso sofisticato ma giocoso, una sfumatura che sembra fatta apposta per il momento pop che sta vivendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

