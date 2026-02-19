E se vi dicessimo che è tornata la half-moon manicure?
Gwyneth Paltrow ha sfoggiato di nuovo la famosa half-moon manicure nel film Marty Supreme, uscito di recente. La attrice ha scelto di riproporre questa manicure degli anni Trenta, che aveva fatto tendenza in passato. La scena in cui mostra le mani con questa unghia bicolore ha attirato l’attenzione di molti fan. La tendenza sta tornando di moda tra gli appassionati di stile vintage. La sua presenza sul grande schermo ha portato il look anche sul set del film.
L’abbiamo vista su Gwyneth Paltrow nel nuovo film di successo Marty Supreme (con Timothée Chalamet), ed è un classico degli anni Trenta che non può non conquistare tutti. La half-moon manicure è decisamente tornata: la sua allure chic ma divertente è la caratteristica principale per cui ha già conquistato i trend di questo 2026. Quanto ci piace la half-moon manicure (e come ricrearla)?. Come dice lo stesso nome, la manicure a mezza luna prevede che la base dell’unghia ricrei questa romantica nail art. L’abbiamo vista indosso a celebrità iconiche come Bette Davis e Carole Lombard. Con il suo sapore vintage riesce ad unire un minimalismo classico e raffinato a un design audace ma ricercato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
