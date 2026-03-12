Jack Osbourne ha annunciato la nascita della sua quinta figlia, che è venuta al mondo di recente. La bambina ha un nome che richiama una tradizione familiare. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli su data o luogo della nascita. La famiglia Osbourne aggiunge così un nuovo membro al proprio nucleo.

Jack Osbourne ha annunciato la nascita della sua quinta figlia, e la piccola ha un nome decisamente familiare. Ozzy Matilda Osbourne è nata il 5 marzo da Jack e sua moglie Aree, come annunciato dalla coppia ieri in un post congiunto su Instagram, insieme alla nonna Sharon Osbourne. “Vi presentiamo Ozzy Matilda Osbourne”, recita la didascalia, accompagnata da un breve video della bambina, che include alcune informazioni su di lei, tra cui nome completo, data e ora di nascita (07:49), peso (3,6 kg) e lunghezza (48 cm). Ozzy Osbourne sapeva della gravidanza della moglie di suo figlio Jack. La nascita di Ozzy Matilda arriva quasi otto mesi dopo la perdita del nonno, la rockstar Ozzy Osbourne, morto per un infarto nel luglio 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È nata la quinta figlia di Jack Osbourne, e ha un nome decisamente familiare

Articoli correlati

È nata la figlia di Mercedesz Henger e Alessio Salata: il nome della piccolaUn momento indimenticabile per la famiglia Henger, che accoglie con entusiasmo la nascita della primogenita di Mercedesz Il 26 febbraio… Un momento...

“Ozzy Osbourne sapeva che la fine era vicina. È morto come una vera rockstar: ha fatto colazione e se n’è andato”: il figlio Jack rivela i dettagli delle sue ultime oreOzzy Osbourne ha vissuto la vita selvaggia e turbolenta tipica di una rockstar, ma i suoi ultimi giorni sono stati caratterizzati da una routine...

Approfondimenti e contenuti su Jack Osbourne

Discussioni sull' argomento La moglie di Jack Osbourne, Aree, dà alla luce il nome della coppia, una figlia appena nata, in onore della defunta rockstar Ozzy Osbourne, in un sentito tributo; La moglie di Jack Osbourne, Aree, partorisce mentre chiamano la figlia neonata come papà Ozzy.

Jack Osbourne: è nata la quinta figlia, la chiama Ozzy Matilda in tributo a suo padre Ozzy OsbourneJack Osbourne, il figlio di Ozzy Osbourne, ha annunciato la nascita della sua quinta figlia […] L'articolo Jack Osbourne: è nata la quinta figlia, la chiama Ozzy Matilda in tributo a suo padre Ozzy Os ... msn.com

La neonata nipotina di Ozzy Osbourne si chiama… OzzyJack, 40 anni, ha annunciato la nascita di Ozzy Matilda Osbourne sui social media insieme alla moglie Aree, che ha sposato nel 2023. La neonata Ozzy è stata fotografata accanto a un peluche a forma di ... rockol.it

Jack Osbourne ha rivelato che il padre è morto serenamente dopo colazione: "Non è stato per niente drammatico, era carico" - facebook.com facebook