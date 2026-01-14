È scomparso Luciano Manzalini, noto come uno dei Gemelli Ruggeri, all’età di 74 anni. La sua presenza nel mondo dello spettacolo ha caratterizzato la comicità italiana degli ultimi decenni. Manzalini si trovava nella Villa Paola di Bologna al momento del decesso. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per i fan e per chi ha seguito la sua carriera artistica.

Luciano Manzalini, membro dei Gemelli Ruggeri, è morto all’età di 74 anni. Il «secco», come era soprannominato durante gli show, si trovava nella Villa Paola di Bologna. A darne notizia è stato l’altra metà del duo, Eraldo Turra, con un omaggio sui social: «Luciano se n’è andato, povero amico amico mio». Formatisi nel 1979, i Gemelli Ruggeri hanno attraversato con il loro umorismo degli Anni 80, arrivando fino al nuovo millennio e facendo ridere con i loro sketch generazioni di appassionati sia a teatro sia in televisione. «Ci conoscevamo dal 1978», ha raccontato Turra al Resto del Carlino. «Ci siamo incontrati a uno spettacolo del Centro civico Mazzini e poi, dopo qualche stage, abbiamo iniziato con il teatro di strada e ricerca, sempre virato alla comicità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto il comico Luciano Manzalini, metà dei Gemelli Ruggeri

