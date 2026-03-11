Senatore Magnalbò | arte legge e memoria marchigiana

La scomparsa di Luciano Magnalbò ha suscitato grande attenzione nelle Marche, regione dove ha lasciato un segno importante come senatore e uomo di cultura. La sua figura è stata associata all’impegno nel campo artistico e alla promozione della memoria locale. La notizia ha portato alla ribalta il suo ruolo pubblico e le sue attività nel territorio.

La notizia della scomparsa di Luciano Magnalbò ha scosso il tessuto sociale delle Marche, dove la figura del senatore si intreccia indissolubilmente con quella dell’uomo di cultura. Si è spento nella notte precedente all’hospice di Macerata, a pochi giorni dal suo 83° compleanno previsto per il 5 aprile. L’ultimo saluto avverrà domani alle ore 15:30 presso la chiesa dei Santi Vito e Patrizio a Chiesanuova di Treia, in un rito che racchiude non solo il lutto personale ma anche il riconoscimento pubblico di una vita spesa tra politica, arte e impegno civile. Non si tratta solo di un addio a un politico, ma al ricordo di un intellettuale poliedrico che ha unito l’attività forense alla passione per la pittura e la scrittura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

