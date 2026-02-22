Chi era Sergio Lippi l'imprenditore morto nel Bresciano dopo l'esplosione della stufa a legna di casa

Sergio Lippi è morto il 21 febbraio a Corteno Golgi, in provincia di Brescia, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente si è verificato quando la stufa a legna in casa sua è improvvisamente esplosa, rilasciando gas nocivi nell’ambiente. La sua morte ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che temono rischi simili in presenza di apparecchiature vecchie o mal mantenute. La vicenda mette in luce la necessità di controlli più severi sugli impianti domestici.

