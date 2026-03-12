È morta Enrica Bonaccorti regina di garbo charme e di malinconia Il successo in tv i suoi quattro grandi amori il legame speciale con Renato Zero e l’annuncio del tumore al pancreas

È scomparsa oggi a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota per il suo stile elegante e il fascino discreto. Nel corso della sua carriera televisiva ha riscosso successo, mentre nella vita privata ha avuto quattro grandi amori e un legame particolare con Renato Zero. Recentemente aveva annunciato di essere affetta da tumore al pancreas, un’eventualità che ha interrotto i suoi progetti, tra cui il desiderio di scrivere una canzone e partecipare a Sanremo.

Fantasticava di scrivere una nuova canzone e di vincere Sanremo, magari già il prossimo anno ma alla fine il tumore al pancreas ha spezzato i sogni di Enrica Bonaccorti, che se n’è andata oggi – giovedì 12 marzo –, a 76 anni. Se n’è andata all’improvviso, in punta di piedi, in maniera garbata e perbene. Due cifre sulle quali aveva costruito la sua carriera, prima da attrice e poi da volto di una tv (popolare ma mai sguaiata che non esiste più). Meno di un anno fa, nel settembre del 2025, aveva annunciato la malattia, che aveva vissuto prima nel silenzio assoluto, poi aprendosi un po’ alla volta prima sui social poi in televisione, doveva aveva confessato a cuor aperto la paura, il dolore ma anche ad una inaspettata rinascita emotiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana

