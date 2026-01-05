Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas | Sono in un limbo ma non voglio soccombere alla mia malinconia

Enrica Bonaccorti ha condiviso le sue recenti esperienze con il tumore al pancreas, diagnosticato l’estate scorsa. La conduttrice ha spiegato di essere in un periodo di incertezza, in attesa di risultati medici che possano chiarire l’evoluzione della malattia. Con un atteggiamento riflessivo, si confronta con questa fase difficile senza lasciarsi sopraffare dalla malinconia, mantenendo un atteggiamento di speranza e resilienza.

La conduttrice è tornata a parlare della malattia che le è stata diagnosticata la scorsa estate: «Ho fatto una tac e varie analisi, aspetto una risposta per capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata. In questo periodo sono un po' vigliacca, non penso mai al futuro».

