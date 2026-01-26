Enrica Bonaccorti, affetta da tumore al pancreas, ha assistito al concerto di Renato Zero, che ha deciso di interrompere lo spettacolo per salutarla. Un gesto di sensibilità e rispetto da parte del cantautore nei confronti della condizione dell’amica, evidenziando il valore delle relazioni umane anche in momenti difficili.

Renato Zero ha interrotto il concerto al Palazzo dello Sport a Roma per salutare Enrica Bonaccorti, in platea nonostante il tumore al pancreas che l’ha fortemente debilitata nell’ultimo periodo. La conduttrice, molto amica del cantante (i due sono stati anche fidanzati), ha assistito assieme alla figlia alla seconda data del tour “L’Orazero”. In tv ha raccontato: “Ho ripreso a fare la chemio”. Il gesto di Renato Zero per Enrica Bonaccorti al concerto Si è svolta domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma la seconda tappa del tour “L’Orazero” di Renato Zero. Il cantautore romano, nel bel mezzo dello show, ha interrotto il concerto per salutare Enrica Bonaccorti, presente come spettatrice assieme alla figlia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrica Bonaccorti debilitata dal tumore al pancreas, Renato Zero ferma il concerto per salutarla

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica specialeDurante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea.

Renato Zero ferma il concerto per salutare la sua amica Enrica Bonaccorti | VIDEODurante un concerto a Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per salutare e abbracciare in platea la sua cara amica Enrica Bonaccorti, che sta affrontando una grave malattia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Enrica Bonaccorti: Cure contro il tumore non andate bene. Riprendo la chemioterapiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Enrica Bonaccorti: 'Cure contro il tumore non andate bene. Riprendo la chemioterapia' ... tg24.sky.it

Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commoventeNon è specificato ma con tutta probabilità il contesto era quello del concerto di Renato Zero che si è tenuto ieri 25 gennaio. Il cantautore romano, infatti, sta girando l'Italia con L'Orazero in Tour ... today.it

Enrica Bonaccorti a «Verissimo» ha parlato delle nuove sedute di chemioterapia per il tumore al pancreas. Una malattia che la conduttrice ha annunciato di avere lo scorso settembre. Riguardo la nuova fase della malattia, la conduttrice ha aggiornato il pubbli - facebook.com facebook