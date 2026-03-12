È venuta a mancare Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e autrice, che ha lavorato per molti anni nel panorama dello spettacolo italiano. La giornalista ha annunciato la sua scomparsa, confermando la fine di una carriera lunga e ricca di esperienze nel mondo della televisione. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e ha suscitato reazioni tra colleghi e spettatori.

È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, una malattia che lei stessa aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con grande sincerità e coraggio. La diagnosi era arrivata nell’estate del 2025. Dopo un periodo di silenzio, Bonaccorti aveva deciso di condividere la sua condizione con il pubblico attraverso i social e diverse interviste televisive, spiegando di essersi inizialmente isolata per affrontare la notizia. La malattia si era rivelata particolarmente difficile da trattare: il tumore al pancreas non era operabile e la conduttrice aveva dovuto affrontare cicli di chemioterapia e radioterapia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italiana

