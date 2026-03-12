Lutto nel mondo dello spettacolo | si è spenta Enrica Bonaccorti

Nella giornata del 12 marzo si è verificato il decesso di Enrica Bonaccorti, nota figura dello spettacolo italiano, avvenuto a 76 anni. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha avuto una carriera che spazia tra conduzione televisiva e radiofonica, recitazione e composizione di canzoni. La sua scomparsa è stata causata da una lunga malattia.

Fatale una lunga malattia. Nella giornata di oggi 12 marzo è venuta a mancare Enrica Bonaccorti. Nata a Savona il 18 novembre 1949 e scomparsa a 76 anni, è stata una figura poliedrica dello spettacolo italiano: conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di canzoni. La sua carriera inizia negli anni '60 nel teatro, dove viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per Modugno scrive anche i testi di due celebri canzoni: Amara terra mia e La lontananza. Parallelamente, partecipa in radio al programma L'uomo della notte, insieme al poeta Alfonso Gatto.