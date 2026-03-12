È deceduta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva. La donna era gravemente malata di tumore al pancreas, diagnosi arrivata lo scorso anno. La sua scomparsa è stata confermata dalle fonti vicine alla famiglia. La Bonaccorti aveva una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e si è spenta dopo aver combattuto contro la malattia.

Addio ad Enrica Bonaccorti: la conduttrice tv è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stata diagnosticato lo scorso anno. La presentatrice era apparsa in diverse trasmissioni televisive per raccontare la sua lotta contro la malattia. In una di questa, a Domenica In, lo scorso gennaio aveva dichiarato: “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni ed era gravemente malata

