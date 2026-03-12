E’ morta Enrica Bonaccorti | la causa del decesso

E’ morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva italiana. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei media, lasciando sgomenti i suoi fan e i colleghi di lunga data. Negli ultimi mesi aveva partecipato a trasmissioni televisive per parlare della sua battaglia personale. La sua scomparsa ha suscitato commenti e ricordi tra chi la ha seguita nel corso degli anni.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni e la notizia ha colpito chi l’ha seguita per decenni. La conduttrice, sparita a lungo dai radar della cronaca rosa, negli ultimi mesi aveva parlato in tv della sua battaglia. Aveva anche scelto i social per raccontare ai fan un passaggio personale, citando Eleonora Giorgi e spiegando quanto fosse difficile “esporsi”. Mentre arriva la conferma dell’agenzia di stampa, torna alla mente la sua ultima ospitata televisiva e le parole cariche di gratitudine per l’affetto ricevuto. Susy Fucillo svela cosa ha deciso dopo la morte di suo marito Enrica Bonaccorti: la notizia della morte e il tumore al pancreas. L’annuncio della scomparsa di Enrica Bonaccorti è stato dato dall’agenzia Adnkronos. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

