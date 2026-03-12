Enrica Bonaccorti, nota figura della televisione, radio e teatro, è deceduta a 76 anni. La sua morte segue una battaglia di meno di due anni contro un tumore al pancreas. La giornalista e conduttrice ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per molte generazioni. La notizia si diffonde tra colleghi e fan, che la ricordano con affetto.

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo aver lottato per meno di due anni contro un tumore al pancreas. La triste notizia è stata data da Clemente Mimun, direttore del Tg5, attraverso un post su X. Una carriera poliedrica e di successo. Bonaccorti è stata conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice. Tra i suoi successi anche la scrittura di testi musicali, come La lontananza di Domenico Modugno. La sua carriera ha avuto inizio nel teatro e nel cinema, ma il grande successo è arrivato negli anni Ottanta con la Rai, grazie a programmi iconici come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Successivamente ha lavorato anche per Fininvest, conducendo la prima edizione di Non è la Rai. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - È morta Enrica Bonaccorti: addio a una leggenda della tv, radio e teatro

