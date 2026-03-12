Enrica Bonaccorti, nota presentatrice e autrice televisiva italiana, è morta a 76 anni. Durante la sua carriera ha lavorato in televisione, teatro e musica, diventando un volto molto conosciuto e apprezzato dal pubblico. Negli ultimi mesi aveva annunciato di stare combattendo contro un tumore al pancreas, una malattia di cui si era parlato pubblicamente nel settembre 2025.

AGI - È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malattia che aveva annunciato pubblicamente nel settembre 2025. Si è spenta all’Ars Biomedica di Roma. Secondo quanto reso noto in passato dalla stessa conduttrice, Bonaccorti stava affrontando cicli di chemioterapia con la speranza di poter arrivare a un intervento chirurgico. Tuttavia i primi trattamenti non avevano dato i risultati sperati e la situazione clinica si era rivelata particolarmente complessa. La sua carriera è stata lunga e trasversale: oltre alla televisione ha lavorato anche in teatro e come autrice, dimostrando una forte personalità artistica e una notevole versatilità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio a Enrica Bonaccorti una vita tra tv, teatro e musica

