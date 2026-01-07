Giaccherini su David | Il gol può fargli fare salto di qualità La squadra ha fiducia in lui ora deve fare questo

Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo. Secondo l'ex calciatore, il gol potrebbe rappresentare un punto di svolta per il giocatore canadese, che ha ricevuto la fiducia della squadra. Ora, è importante che David riesca a confermare questa crescita, contribuendo al successo collettivo.

Emanuele Giaccherini ha parlato di David dopo la vittoria della Juve sul Sassuolo e la buona prestazione del bomber canadese. Ecco le sue parole. Emanuele Giaccherini, ex centrocampista anche della Juventus, ha parlato a Dazn della vittoria della Vecchia Signora sul Sassuolo maturata ieri sera con un netto 3-0. L'ex bianconero si è soffermato soprattutto su David, tornato al gol dopo un periodo molto difficile e autore di una buona prestazione. Di seguito le sue dichiarazioni sul centravanti canadese.

