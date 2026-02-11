Calendario Inter tre settimane per fare il salto di qualità

La stagione dell’Inter si decide nelle prossime tre settimane. Da San Valentino alla Festa delle Donne, la squadra affronta un calendario intenso che include partite contro Juventus e Milan. Oltre ai campionati, ci sono anche gli spareggi di Champions League e la semifinale d’andata di Coppa Italia. È il momento di fare il salto di qualità.

Da San Valentino alla Festa delle donne. Ovvero dalla Juventus al Milan, passando (anche) per gli spareggi di Champions League e la semifinale d’andata di Coppa Italia. Nelle prossime tre settimane il calendario dell’Inter saprà dirci molto sul finale di stagione che attenderà la Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calendario Inter, tre settimane per fare il salto di qualità Approfondimenti su Inter Calcio Giaccherini su David: «Il gol può fargli fare salto di qualità. La squadra ha fiducia in lui, ora deve fare questo» Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo. Cosa manca a Yildiz per fare il definitivo salto di qualità? Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. RIVOLUZIONE ROMA: BAILEY TITOLARE E DUE GIOVANI PRONTI AL SALTO, GASPERINI CAMBIA TUTTO Ultime notizie su Inter Calcio Argomenti discussi: Milan, il calendario sorride ad Allegri: la corsa verso il Derby con l'Inter; Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la Champions; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Cremonese-Inter: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica e calendario Serie A. Un mese al derby di Milano: i calendari di Milan e Inter a confrontoIl derby di Milano in programma tra un mese dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta scudetto tra Milan e Inter, attualmente ... milannews.it Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la ChampionsDue mesi da vivere tutto d'un fiato per l'Inter: si parte sabato contro la Juventus per un tour de force fino al termine del campionato ... msn.com Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la Champions x.com Questi sono i calendari a confronto di #Inter e #Milan da qui alla fine del campionato. Considerazione personale: io vedo il calendario del #Milan più semplice del nostro, al netto anche del fatto che l’#inter gioca la #ChampionsLeague e loro solo il campionat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.