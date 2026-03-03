Duplice omicidio dei fratelli Marrandino processo bis per il killer

Antonio Mangiacapre, operaio di 54 anni di Cesa, è chiamato a comparire a metà maggio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli per il procedimento bis relativo al duplice omicidio dei fratelli Marco e Claudio Marrandino. Marco, di 39 anni, era un avvocato, mentre Claudio era un imprenditore. La posizione dell’imputato riguarda il reato di omicidio volontario.

Antonio Mangiacapre, 54 anni, operaio originario di Cesa, dovrà presentarsi dinanzi verso la metà del mese di maggio dinanzi alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, per il duplice omicidio volontario dei fratelli Marco Marrandino, avvocato di 39 anni, Claudio, imprenditore.