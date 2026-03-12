Duplantis supera Bubka! Record di… record del mondo | tutti i primati di salto con l’asta

Armand Duplantis ha stabilito il quindicesimo record del mondo di salto con l’asta, superando il precedente primato di Bubka. Durante la competizione, ha raggiunto un’altezza di 6 metri. L’atleta ha battuto ogni suo precedente limite, confermando il suo ruolo come protagonista di questa specialità sportiva. La sua prestazione rappresenta un nuovo traguardo nel settore del salto con l’asta.

Armand Duplantis ha siglato il record del mondo di salto con l’asta per la quindicesima volta nella propria carriera, valicando 6.31 metri in occasione della tappa del World Indoor Tour (livello silver) andata in scena a Uppsala (Svezia). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha superato l’asticella al primo tentativo utile e ha ritoccato di un centimetro quanto fatto lo scorso 15 settembre ai Mondiali di Tokyo. La sua progressione, sempre di centimetro in centimetro, era incominciata sei anni fa: l’8 febbraio 2020 si issò a 6.17 metri in quel di Torun e ritoccò l’allora primato globale del francese Renaud Lavillenie. Da quel momento il fuoriclasse svedese ha dominato la disciplina in lungo e in largo, riscrivendo il primato con una costanza e un’abnegazione impareggiabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

