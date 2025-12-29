Tyrrhenian Link Terna stabilisce un nuovo record mondiale nella posa di cavi elettrici sottomarini

Terna, il gestore della rete elettrica italiana, ha raggiunto un nuovo record mondiale durante la posa del primo tratto del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che collega Sicilia e Sardegna. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare la connettività e l’affidabilità della rete elettrica nelle regioni insulari, contribuendo allo sviluppo sostenibile e all’efficienza energetica del paese.

(Adnkronos) - Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale nel corso della posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna. Per la prima volta, un cavo di potenza in corrente continua ad alta tensione è stato installato a una profondità di 2.150 metri. L'operazione è stata realizzata da Terna in collaborazione con Nexans, specializzata a livello globale nella progettazione e produzione di sistemi e servizi di collegamento via cavo. Il completamento della posa del primo ramo della tratta ovest, tra Sicilia e Sardegna, è previsto entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tyrrhenian Link, Terna stabilisce un nuovo record mondiale nella posa di cavi elettrici sottomarini Leggi anche: Difesa, Terna: “Cavi sottomarini infrastruttura strategica, protezione cyber” Leggi anche: Stranger Things stabilisce un nuovo record con 4 stagioni nella Top 10 Netflix La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Record per Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità - ROMA (ITALPRESS) – Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale nel corso della posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l’e ... reggiotv.it

Terna stabilisce un primato mondiale: cavo HVDC posato a 2.150 metri per unire Sicilia e Sardegna - 000 MW e 3,7 miliardi per collegare Sicilia, Sardegna e Campania e accelerare la transizione energetica ... lasicilia.it

Il Tyrrhenian Link doppio cavo sottomarino progettato da Terna - Prima installazione al mondo di un cavo Hvdc a questa profondità nella tratta ovest dell’elettrodotto tra le due isole maggiori ... lanuovasardegna.it

Tyrrhenian Link, record mondiale tra Sardegna e Sicilia: cavi sottomarini posati a -2.150 metri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.