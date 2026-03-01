PalaCasali assoluti con record | Francesco Fortunato stabilisce il primato mondiale nella 5km di marcia

Durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica leggera al PalaCasali di Ancona, Francesco Fortunato ha stabilito il record mondiale nella gara dei 5 km di marcia, mettendo in mostra una prestazione eccezionale e conquistando il primo posto. La competizione ha attirato l’attenzione di pubblico e atleti, con performance che hanno segnato un momento importante nella storia della disciplina.

L'atleta delle Fiamme Gialle ferma il cronometro a 17:54.48 (meglio del 17:55.65 ottenuto nella scorsa edizione) superando di nuovo il 18:07.08 del russo Mikhail Schennikov che era rimasto ufficialmente record del mondo per World Athletics ANCONA – Marcia stellare nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica leggera di scena al PalaCasali di Ancona. Francesco Fortunato preme sull'acceleratore sin dal primo metro per battere il tempo siglato sulla stessa pista un anno fa. L'atleta delle Fiamme Gialle ci riesce con 17:54.48 nei 5000 (meglio del 17:55.65 ottenuto nella scorsa edizione) superando di nuovo il 18:07.