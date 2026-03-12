Due uomini provenienti dalla Puglia sono stati arrestati nelle ultime ore in provincia di Rimini. Sono sospettati di aver commesso diverse rapine, tra cui un tentativo e un colpo andato a buon fine presso una farmacia. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due soggetti dopo aver raccolto elementi utili alle indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine in corso.

Due rapinatori provenienti dal Sud Italia sono stati catturati nelle ultime ore a seguito di una serie di tentate e concluse aggressioni nella provincia di Rimini. I due uomini, residenti in Puglia, hanno agito armati di pistola, colpendo prima un istituto di credito nel territorio sanmarinese e successivamente una farmacia a Villa Verucchio. L’operazione di polizia è stata rapida e ha portato all’arresto dei malviventi che erano già stati identificati grazie a un furto preliminare di uno scooter. La cronaca della serata di martedì 10 marzo 2026 racconta di un’indagine lampo che ha permesso alle forze dell’ordine di fermare i due soggetti. Si tratta di due cittadini italiani, aventi rispettivamente 36 e 48 anni, originari del foggiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due pugliesi arrestati: rapine a San Marino e farmacia

