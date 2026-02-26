Due giovani residenti a Ravenna sono stati fermati dopo aver messo a segno due rapine a mano armata, una presso una sala scommesse e l’altra in una farmacia. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i sospetti nelle ultime ore, intervenendo prontamente sul territorio. Le indagini continuano per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e raccogliere ulteriori elementi.

Ravenna, 26 febbraio 2026 – Sono ritenuti responsabili di due rapine a mano armata, avvenute nei giorni scorsi, il 27enne italiano e il 24enne straniero (entrambi residenti in provincia di Ravenna) nei cui confronti ieri pomeriggio (mercoledì) i carabinieri del Nucleo investigativo, coadiuvati da quelli dei Nuclei operativi di Ravenna e Cervia Milano Marittima e dai colleghi della Stazione di Alfonsine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa da l gip del Tribunale di Ravenna. Rapine a mano armata, i video delle telecamere di sicurezza Le indagini dei carabinieri. Coordinate dalla locale Procura della Repubblica, le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a due distinte rapin e. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapine a mano armata ai danni di una sala scommesse e una farmacia: arrestati due giovani residenti a Ravenna

Rapine a mano armata in due banche a Torino e bottino da 55mila euro, arrestati due ladriDue cittadini italiani sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di istituti di credito: i fatti sono avvenuti a Torino e a Loano, dove i...

Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano, nel NapoletanoDue colpi in pochissimi minuti ad altrettanti distributori di benzina ieri pomeriggio: oggi due sospetti arrestati dalla Polizia di Stato, apprende...

Temi più discussi: Due banditi fanno irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmacia; A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; Rapine a mano armata in posta e in gioielleria con bottino da 100mila euro: due arresti a Roma (VIDEO); Rapina a mano armata in una stazione di servizio nel salernitano, sottratti 3.000 euro: indagini in corso.

Rapine a mano armata tra sala scommesse e farmacia: due arresti nel RavennateNel pomeriggio del 25 febbraio i militari del Carabinieri – Nucleo Investigativo, con il supporto dei Nuclei Operativi di Ravenna e Cervia Milano Marittima e della Stazione di Alfonsine – hanno esegui ... ravennawebtv.it

Ravenna, rapina a mano armata in sala scommesse e in farmacia: due arresti VIDEONel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da quelli dei Nuclei Operativi di Ravenna e Cervia ... corriereromagna.it

Ravenna. Colpi a mano armata nel Ravennate: arrestati due uomini per le rapine a sala scommesse e farmacia - facebook.com facebook