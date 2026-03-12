Nella notte a Cesa, due ordigni sono esplosi davanti a un bar in via Matteotti, causando grande spavento tra i residenti. I Carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. Non risultano persone ferite o altre conseguenze immediate legate agli esplosivi. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Notte di paura a Cesa, dove due ordigni sono esplosi all’esterno di un bar in via Matteotti. Il forte boato ha svegliando di soprassalto molti residenti della zona. L’esplosione ha provocato danni alla serranda dell’attività commerciale e mandato in frantumi i vetri del locale. A darne notizia è il sindaco della piccola cittadina dell'Agro Aversano, Enzo Guida. "Nel corso della notte diverse persone mi hanno scritto per avvisarmi - ha raccontato il primo cittadino -. Qualche mamma mi ha detto che i bambini si sono svegliati terrorizzati". Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Cesa, impegnati a chiarire l’origine e la natura della deflagrazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cesa, due ordigni esplosi nella notte davanti a un bar: indagini dei Carabinieri

Articoli correlati

Leggi anche: Ancora un assalto a un bancomat: esplosi due ordigni in uno sportello del Brindisino

Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia, fermato dai carabinieri: indagini in corsoI carabinieri hanno rintracciato in tempi record un 62enne per l'esplosione di un ordigno davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia.