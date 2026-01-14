Ancora un assalto a un bancomat | esplosi due ordigni in uno sportello del Brindisino

Nella notte, intorno alle 3:30, si è verificato un nuovo tentativo di furto ai danni di un bancomat a Oria, nel Brindisino. Due ordigni sono stati fatti esplodere presso la filiale della Deutsche Bank in piazza Albanese, vicino a palazzo Martini. L’episodio si inserisce in un crescente fenomeno di attacchi ai bancomat nella zona.

Ancora un assalto a un bancomat. Nella notte, alle 3.30 circa, è stato colpito lo sportello della filiale della Deutsche Bank a Oria, situata in piazza Albanese, a pochi passi da palazzo Martini, nel cuore della città federiciana. Lo si legge sui media locali. Sono due gli ordigni esplosi all’interno dello sportello. Non è ancora chiaro se i criminali si siano appropriati del denaro. Sul posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

