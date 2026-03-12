Due napoletani a processo per furto | presa di mira anche la provincia di Avellino

Due uomini originari di Napoli sono stati portati in tribunale con l'accusa di aver commesso furti che hanno interessato sia mezzi commerciali che privati in varie zone della Campania, tra cui anche la provincia di Avellino. Gli inquirenti della Procura di Avellino hanno concluso le indagini e presentato le imputazioni contro i due sospettati, di 52 e 56 anni.

I due sono accusati di aver messo a segno una serie di colpi ai danni di mezzi commerciali e privati in diverse località campane. Uno degli imputati violava l'obbligo di dimora Gli uffici della Procura avellinese hanno chiuso l'iter investigativo a carico di due uomini originari del Napoletano — cinquantadue anni l'uno, cinquantasei l'altro — accusati di aver messo a segno una serie di colpi ai danni di mezzi commerciali e privati in diverse località campane, nel cuore dell'autunno 2024. Il periodo contestato si estende dal 10 settembre al 14 ottobre, con azioni distribuite su cinque comuni: Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Saviano, Itri e Somma Vesuviana.

