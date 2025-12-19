Due incendi e un furto in cantina a processo ladro-piromane Persa di mira una palazzina

A Falconara, un 35enne è imputato per due incendi, uno tentato, e un furto in una cantina del suo stesso stabile. Le indagini collegano i fatti, attribuendoli alla stessa mano, con movente legato a vecchi dissapori e legami familiari. La vicenda desta preoccupazione tra i residenti, mentre si aspetta il processo che chiarirà responsabilità e motivazioni di questi atti vandalici e criminosi.

FALCONARA - Due incendi (uno tentato) e un furto di un motore di una moto custodito in cantina. Dietro la stessa mano, quella di un 35enne che avrebbe colpito sempre lo stesso palazzo dove abitava il fratello di una sua ex. Per mesi un condominio in via della Repubblica sarebbe stato ostaggio di.

