Topi d' appartamento in azione | presa di mira la parte occidentale della provincia

Dopo le festività natalizie, si registra un aumento di furti in abitazione nella parte occidentale della provincia di Pordenone. Le bande di ladri sono tornate in azione, compiendo diversi tentativi e alcuni colpi riusciti. È importante mantenere elevata l’attenzione e adottare le misure di sicurezza necessarie per tutelare le proprie abitazioni in questo periodo.

Dopo le festività natalizie sono ritornati sul territorio i ladri dediti ai furti in abitazione. Negli ultimi giorni le bande hanno “battuto” la provincia di Pordenone, con diversi colpi tentati e alcuni riusciti. In particolare è stata presa di mira la zona occidentale della provincia. A.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Ancora topi d’appartamento a San Vito: presa di mira una villa in via Besenghi

A San Vito, una villa in via Besenghi è stata oggetto di una tentata effrazione da parte di ladri. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Carpaccio Vettor, evidenziando nuovamente la presenza di episodi di furto nella zona. La situazione sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprietà private.

Topi d’appartamento di Napoli e provincia avevano preso di mira ville di vip romani

Un gruppo di ladri di Napoli e provincia aveva come obiettivo ville di personaggi noti romani. Recentemente, si sono recati a Roma con l’intento di entrare in contatto con un loro presunto collaboratore, trasferitosi in città, che avrebbe potuto facilitare le operazioni. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli di questa attività e valutare eventuali collegamenti tra i membri del gruppo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Le mozioni propongono videosorveglianza, azioni di contrasto contro i “topi d’appartamento”, comitati di controllo del vicinato e il miglioramento dell’illuminazione urbana - facebook.com facebook