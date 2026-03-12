Due gruppi per lo smercio di droga nella Città Bianca | quasi tutti in silenzio dal gip

Diciotto degli 25 sospettati coinvolti nell'operazione “Clean” sono stati ascoltati oggi dal giudice per l'interrogatorio di garanzia. I loro nomi sono stati notificati martedì con un’ordinanza di custodia cautelare, mentre gli altri sette continuano a essere ricercati. La polizia ha identificato due gruppi attivi nel traffico di droga nella Città Bianca. La maggior parte degli indagati ha scelto di non rispondere.

A due giorni dal blitz di polizia e Dda: primi 18 interrogatori per gli indagati in carcere, uno di loro torna libero. Donato Greco si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Maria Loparco ha respinto gli addebiti. Nell'inchiesta anche intimidazioni ed estorsioni Diciotto dei 25 indagati raggiunti martedì da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione “Clean” sono comparsi nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Sono tutti ristretti in carcere. L'inchiesta della polizia di Stato, coordinata dalla pm Carmen Ruggiero della Dda di Lecce -... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati L'altra Città "Bianca": due gruppi per gestire il mercato della droga a OstuniOSTUNI - Due gruppi, distinti ma in sinergia, avrebbero se non inondato Ostuni, perlomeno soddisfatto tutta la richiesta del “mercato” di cocaina, ma... Lo smercio di droga e telefonini nel carcere: Procura vuole 35 arrestiUn vero e proprio traffico di droga e di telefoni all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Città Bianca Discussioni sull' argomento L'altra Città Bianca: due gruppi per gestire il mercato della droga a Ostuni; L'altra Città 'Bianca': due gruppi per gestire il mercato della droga a Ostuni; Traffico di droga nella Città Bianca:; TRAFFICO DI DROGA NELLA CITTÀ BIANCA: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA, 25 MISURE CAUTELARI. Dal borgo dei fiori a quello delle limonaie, passando per la città bianca: Fanpage.it ha selezionato i 5 migliori borghi da esplorare durante la primavera: https://fanpa.ge/Zq7lE - facebook.com facebook