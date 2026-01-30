Lo smercio di droga e telefonini nel carcere | Procura vuole 35 arresti

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 35 arresti nell’ambito di un’indagine che svela un traffico di droga e telefoni all’interno del carcere. Gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio mercato nero gestito da detenuti e complici esterni, che rifornivano di sostanze stupefacenti e dispositivi cellulari i carcerati. Durante le operazioni sono state sequestrate ingenti quantità di droga e telefoni cellulari, mentre le accuse puntano a smantellare questa rete illegale che operava sotto gli occhi delle autorità.

Un vero e proprio traffico di droga e di telefoni all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. E’ quanto finito al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha proposto appello al Riesame contro l’ordinanza con cui il gip Emilio Minio ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dai pubblici ministeri Iolanda Gaudino e Mariangela Condello. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di aver introdotto droga - in particolare hashish e cocaina - che poi sarebbe stata spacciata all’interno dei reparti Nilo e Volturno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Casertanews.it

