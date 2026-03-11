L' altra Città Bianca | due gruppi per gestire il mercato della droga a Ostuni

A Ostuni, due gruppi sono stati coinvolti nella gestione del traffico di droga. Secondo le indagini, avrebbero fornito cocaina, hashish e marijuana, coprendo tutta la domanda locale. Questi gruppi operano in modo distinto, ma collaborano tra loro, influenzando il mercato di sostanze stupefacenti nella città. La presenza di queste reti è stata evidenziata dalle forze dell'ordine.

OSTUNI - Due gruppi, distinti ma in sinergia, avrebbero se non inondato Ostuni, perlomeno soddisfatto tutta la richiesta del “mercato” di cocaina, ma anche di hashish e marijuana. Una Città “Bianca” all'ombra della Città Bianca, insomma. Il blitz portato ieri a termine dagli agenti della questura di Brindisi - 24 custodie cautelari in carcere, una ai domiciliari (qui tutti i nomi), più nove indagati a piede libero - ha imposto lo stop ai traffici illeciti. L'inchiesta coordinata dalla pm Carmen Ruggiero (Dda di Lecce) - applicato anche il pm Luca Miceli (procura di Brindisi) - ha svelato l'esistenza di due presunti sodalizi attivi almeno dal maggio 2022 a oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

