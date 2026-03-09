A Dubai, migliaia di cani e gatti sono stati soppressi o abbandonati dai loro proprietari ricchi prima di lasciare la città. La decisione di eliminare gli animali è stata presa per motivi di praticità, secondo quanto riferiscono fonti locali. La situazione riguarda animali domestici che si trovavano con le famiglie che hanno scelto di abbandonarli o sopprimerli, lasciando un impatto sulla popolazione animale della zona.

Il sogno dorato degli Emirati Arabi Uniti si sta trasformando in una strage per migliaia di animali domestici. Mentre le tensioni in Medio Oriente raggiungono il punto di rottura e i missili provenienti dall’Iran continuano a minacciare la stabilità dei Paesi del Golfo, uno sterminio silenzioso e crudele si sta consumando tra le lussuose strade di Dubai: l’abbandono di massa di cani e gatti da parte di proprietari in fuga. Rifugi al collasso: “Siamo sopraffatti dalle richieste”. Le testimonianze che arrivano dai volontari locali sono strazianti. K9 Friends Dubai, organizzazione storica impegnata nel ricollocamento dei cani negli Emirati, ha dichiarato di essere letteralmente “sopraffatta” dalle segnalazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dubai: è strage di cani e gatti. I ricchi proprietari li hanno soppressi o abbandonati prima della fuga “per praticità”

