Dubai residenti in fuga abbandonano gli animali al loro destino | cani fucilati nel deserto e gatti lasciati in strada Boom di richieste di eutanasia

A Dubai, molti residenti stanno lasciando gli animali domestici a se stessi, abbandonandoli nel deserto o in strada. Sono stati segnalati cani uccisi con armi da fuoco e gatti lasciati senza cura. Nel frattempo, aumenta il numero di richieste di eutanasia per gli animali, mentre nel Golfo si registrano voli cancellati e missili intercettati.

Non ci sono solo i voli cancellati e i missili intercettati nei cieli del Golfo. Dietro il panico che sta spingendo migliaia di residenti stranieri a lasciare Dubai dopo i recenti attacchi, si sta consumando un dramma silenzioso e brutale: quello degli animali domestici trasformati in un “peso” da smaltire in fretta prima di imbarcarsi. Sono tantissime le segnalazioni degli ultimi giorni di animali trovati abbandonati per strada, legati con il guinzaglio ai lampioni, o lasciati davanti ai rifugi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UAE Animal Community?? (@uaeanimalcommunity) Richieste di eutanasia e abbandoni record. Le testimonianze che arrivano dai rifugi locali sono agghiaccianti. 🔗 Leggi su Open.online

