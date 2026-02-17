Ferrovie ad Alta Velocità | Droni e IA per blindare infrastrutture da sabotaggi e nuove minacce ibride
Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di usare droni e intelligenza artificiale per difendere le ferrovie ad alta velocità, dopo che alcuni sabotaggi hanno causato interruzioni nel servizio. L’obiettivo è installare sistemi di sorveglianza avanzati lungo le linee più strategiche, come quella Torino-Milano, dove sono stati segnalati tentativi di danneggiamento nelle ultime settimane. La nuova strategia prevede l’impiego di droni equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione, pronti a sorvolare le tratte e individuare eventuali minacce in tempo reale.
Alta Velocità sotto Scudo: Droni e Intelligenza Artificiale per Proteggere le Linee Strategiche. Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha varato un piano ambizioso per blindare le infrastrutture ferroviarie ad alta velocità, rispondendo a una crescente preoccupazione per episodi di danneggiamento che hanno minacciato la regolarità del servizio. La strategia prevede un investimento combinato in tecnologie avanzate – droni e sistemi di intelligenza artificiale – e un rafforzamento della presenza sul territorio di FS Security e delle forze dell’ordine, con un particolare sulla rete ad alta velocità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ferrovie sotto attacco: sabotaggi mirati all’Alta Velocità, a rischio la logistica delle Olimpiadi. Indagini in corso.
Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell’Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali.
Portolano sulle nuove minacce ibride: “L’Italia deve farsi trovare pronta, formeremo 10mila unità sull’IA”
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alle nuove minacce ibride, evidenziando l'impegno dell'Italia nel formare 10.
