Ferrovie ad Alta Velocità | Droni e IA per blindare infrastrutture da sabotaggi e nuove minacce ibride

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di usare droni e intelligenza artificiale per difendere le ferrovie ad alta velocità, dopo che alcuni sabotaggi hanno causato interruzioni nel servizio. L’obiettivo è installare sistemi di sorveglianza avanzati lungo le linee più strategiche, come quella Torino-Milano, dove sono stati segnalati tentativi di danneggiamento nelle ultime settimane. La nuova strategia prevede l’impiego di droni equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione, pronti a sorvolare le tratte e individuare eventuali minacce in tempo reale.

Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell’Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alle nuove minacce ibride, evidenziando l’impegno dell’Italia nel formare 10.

