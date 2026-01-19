Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. L’incidente ha causato almeno 21 vittime e più di 100 feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dello scontro. La notizia rappresenta un grave episodio nel trasporto ferroviario della regione e richiede attenzione e approfondimenti.

Almeno 21 morti e un centinaio di feriti nello scontro tra due treni ad Adamuz, comune vicino Cordoba, in Spagna. Il violento impatto sulla linea dell’Alta Velocità dell’Andalusia sarebbe stato provocato dal deragliamento di un convoglio proveniente da Malaga, che ha travolto l’altro diretto a Huelva, facendolo finire fuori dai binari. Ancora diverse le persone che sarebbero rimaste intrappolate tra i rottami. Lo scontro tra due treni in Spagna L’incidente ferroviario è avvenuto nella serata di domenica 18 gennaio. Il bilancio ancora provvisorio della Guardia Civil riporta almeno 21 vittime e oltre 100 feriti, 25 dei quali gravi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra due treni in Spagna ad Adamuz, 21 morti e oltre 100 feriti nel deragliamento sull'Alta Velocità

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltati

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno 10 vittime e numerosi feriti, con vagoni ribaltati e danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

**Spagna: scontro fra treni alta velocità, almeno 2 morti e molti feriti**

Lo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto ad Adamuz, Cordova, ha provocato almeno due vittime e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo treni di un servizio ferroviario ad alta velocità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Spagna, scontro fra due treni AV: 5 morti e numerosi feriti - Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco ... tg24.sky.it