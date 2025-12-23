Il drone caduto in Estonia è ucraino

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Estonia ha scoperto che il drone kamikaze, caduto e esploso nel Paese il 24 agosto 2025, proveniva dall'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

il drone caduto in estonia 232 ucraino

© Imolaoggi.it - Il drone caduto in Estonia è ucraino

