Il drone caduto in Estonia è ucraino
L'Estonia ha scoperto che il drone kamikaze, caduto e esploso nel Paese il 24 agosto 2025, proveniva dall'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Drone ucraino vicino a Mosca, 5 feriti
Leggi anche: Russia,drone ucraino provoca due morti
