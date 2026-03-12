Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq, provocando danni alla struttura. Il ministro della Difesa ha confermato l’accaduto dopo aver parlato con il comandante della base. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha definito l’attacco inaccettabile. Gli Stati Uniti hanno anche deciso di intervenire sulle riserve di petrolio, senza ulteriori dettagli.

Attacchi su larga scala a Teheran, Trump: "L'Iran sull'orlo della sconfitta". Il ministro degli Esteri italiano: "Non sappiamo se l'attacco era diretto contro i nostri militari". Gli Usa preleveranno 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche Contro la base militare italiana colpita ieri a Erbil sarebbe finito un drone e non un missile. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui il drone, uno shahed, forse non era diretto all'interno della base ma avrebbe perso quota finendo contro un mezzo militare. Il contingente italiano è rimasto incolume e resta attualmente nel bunker. Ieri sera "eravamo all'interno della base italiana, la base di Camp Singara, che già era in condizioni di preallarme per la crisi in atto e, verso le 8. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Drone contro la base italiana a Erbil, Tajani: "Attacco inaccettabile". Gli Usa mettono mano alle riserve di petrolio

Articoli correlati

Leggi anche: Missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "Nessun ferito". Tajani: "Attacco inaccettabile"

Leggi anche: Iran: Tajani, condanna per attacco a base italiana di Erbil

Approfondimenti e contenuti su Drone contro la base italiana a Erbil...

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 2 marzo; Cipro sotto attacco dell'Iran, droni contro la base britannica di Akrotiri. Von der Leyen: Colpita l'Europa; Sigonella rampa verso l’Iran: dalla base in Sicilia un drone Usa raggiunge il Kuwait; Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a Cipro.

Drone contro la base italiana a Erbil, Tajani: Attacco inaccettabile. Gli Usa mettono mano alle riserve di petrolioAttacchi su larga scala a Teheran, Trump: L'Iran sull'orlo della sconfitta. Il ministro degli Esteri italiano: Non sappiamo se l'attacco era diretto contro i nostri militari. Gli Usa preleveranno ... ilgiornale.it

Guerra Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil. Dubai, drone contro edificio con truppe Usa. Trump: «Non abbiamo finito»Guerra in Iran, cresce la tensione in Medio Oriente. Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto. leggo.it

"Missile contro la scuola in Iran, sono stati gli Usa": i risultati dell'inchiesta x.com

La crisi energetica a Cuba non è casuale ma strategica: perché gli Usa riforniscono solo i privati facebook