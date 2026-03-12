Drone colpisce base italiana a Erbil cos'è successo e come stanno i militari Tajani | Sono al sicuro

Nella notte tra l'11 e il 12 marzo, un drone ha colpito la base italiana di Camp Singara a Erbil, in Iraq. L'attacco ha provocato danni materiali, ma nessun militare è rimasto ferito. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che i militari sono al sicuro e che non ci sono altre conseguenze immediate. L'episodio è stato confermato dalle autorità italiane presenti sul posto.