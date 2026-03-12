Drone colpisce base italiana a Erbil cos'è successo e come stanno i militari Tajani | Sono al sicuro
Nella notte tra l'11 e il 12 marzo, un drone ha colpito la base italiana di Camp Singara a Erbil, in Iraq. L'attacco ha provocato danni materiali, ma nessun militare è rimasto ferito. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che i militari sono al sicuro e che non ci sono altre conseguenze immediate. L'episodio è stato confermato dalle autorità italiane presenti sul posto.
Nella notte tra l'11 e il 12 marzo, un drone ha colpito Camp Singara a Erbil, la base italiana in Iraq, causando danni materiali ma senza feriti. Un episodio che conferma come il nord dell'Iraq sia sempre più al centro delle tensioni regionali tra Iran, Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Un missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "I nostri militari stanno bene"
Leggi anche: Missile contro la base italiana a Erbil, nessun ferito tra i militari: sono tutti al sicuro in un bunker
Aggiornamenti e notizie su Drone colpisce
Temi più discussi: Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, distrutto un mezzo militare: possibile incidente, nessun ferito; Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Drone iraniano colpisce base militare britannica a Cipro. Rinviata riunione Consiglio Ue.
Un drone ha colpito la base italiana a Erbil. Crosetto: «Nessuna vittima». Il Nyt: «Una settimana di guerra è costata 11,3 miliardi»Dopo l’attacco alla base in Iraq i militari sono stati spostati in un bunker. Le parole del ministro della Difesa e di Antonio Tajani ... editorialedomani.it
Teheran: 'Pronti a tutto se Usa e Israele attaccano le isole del Golfo'. Contro la base italiana a Erbil un drone e non un missileCrosetto: 'Nessun ferito'. Tajani: 'Ferma condanna'. Militari italiani in un bunker. Il velivolo potrebbe aver perso quota. Onu, la guerra ha provocato tre milioni di sfollati in Iran (ANSA) ... ansa.it
Drone colpisce la base militare italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe perso quota finendo contro un mezzo militare all’interno dell’area della base. Il contingente italiano è rimasto illeso e il personale s - facebook.com facebook
Oggetto volante misterioso blocca l'aeroporto di #Berlino. Il drone fantasma colpisce ancora #germania #11marzo #iltempoquotidiano x.com