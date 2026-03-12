Dries Van Noten Cassiemb | Viscosa ricami e vestibilità

Dries Van Noten presenta la collezione Cassiemb, caratterizzata da capi in viscosa con dettagli di ricami e una vestibilità studiata per garantire comfort e stile. La linea include diversi modelli, tutti realizzati con attenzione ai dettagli e materiali di qualità. L’attenzione alle finiture e ai tagli si riflette in ogni pezzo, offrendo un’ampia scelta di capi eleganti e versatili.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa e ricami: la firma Dries Van Noten nel modello 'Cassiemb'. La camicia Cassiemb di Dries Van Noten rappresenta un esempio significativo dell'approccio del brand verso i tessuti naturali rigenerati. Il capo è realizzato in viscosa, una fibra ottenuta dalla cellulosa vegetale che offre una caduta morbida e una traspirabilità superiore rispetto ai polimeri sintetici puri. A differenza dei materiali plastici come il poliestere, la viscosa permette alla pelle di respirare e si adatta perfettamente alle curve del corpo senza opporsi al movimento, garantendo un comfort dinamico durante l'uso quotidiano. Aggiornamenti e notizie su Dries Van Noten Cassiemb Viscosa ricami... La Fondazione Dries Van Noten a Venezia ospiterà più di 200 opereDagli abiti di Christian Lacroix e Rei Kawakubo fino alle sedute di Guillermo Santomà, Nifemi Marcus-Bello e Lionel Jadot: in mostra una selezione di pezzi che raccontare la bellezza come forma di pro ... living.corriere.it Fondazione Dries Van Noten debutta ad aprile con The only true protest is beautyLa Fondazione Dries Van Noten debutta ad aprile con The only true protest is beauty, esplorando la bellezza come forza trasformativa. fashionunited.it