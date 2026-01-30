Eau ricami d’arte per unire sapienza e critica ambientale

La Galleria d’arte Moderna e Contemporanea di Bergamo apre una nuova mostra il 25 febbraio. Si chiama “Eau” e presenta i ricami dell’artista angolana-portoghese Ana Silva. L’esposizione si concentra sul tema dell’accessibilità all’acqua, un problema reale e urgente. La mostra si terrà nello Spazio Zero, uno spazio dedicato alle nuove idee e alle riflessioni sull’ambiente. Silva usa i ricami come forma artistica per parlare di un tema che riguarda tutti noi. La mostra vuole far riflettere sulla scarsità e sulla gestione dell’acqua nel mondo.

ALla GAMEC. Lo Spazio Zero della Galleria d'arte Moderna e Contemporanea ospiterà, a partire dal 25 febbraio, la mostra dell'artista angolana-portoghese Ana Silva sul tema dell'accessibilità all'acqua. Dal 25 febbraio la Gamec presenta «Eau», la prima mostra personale in un'istituzione italiana dell'artista angolana-portoghese Ana Silva (Calulo, 1979). Il progetto si sviluppa all'interno di un percorso che mette in relazione due momenti della programmazione del museo, sotto la direzione di Lorenzo Giusti: «Pensare come una montagna», il programma biennale che tra il 2024 e il 2025 ha aperto uno spazio di riflessione condivisa sui temi della sostenibilità e sulla dimensione collettiva dell'esperienza artistica, e «Pedagogia della Speranza», che ne raccoglie l'eredità e che nel 2026 concentrerà l'attenzione verso la dimensione educativa e sul ruolo dell'arte come pratica di conoscenza, relazione e trasformazione.

