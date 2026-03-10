Khaite Strannly | Lana mista viscosa vestibilità e prezzo

Khaite ha presentato la nuova linea di abbigliamento con tessuti misti, tra cui lana e viscosa, offrendo diverse opzioni di vestibilità. I prezzi variano a seconda dei modelli e delle caratteristiche dei capi. Sul sito ufficiale sono disponibili dettagli specifici sui materiali e sulle taglie, mentre il marchio indica che alcuni link sono affiliati e possono generare commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

La scelta di Khaite di combinare lana e viscosa nel modello 'Strannly' non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza estetica e funzionale. Mentre la lana pura offre calore e struttura rigida, l'aggiunta della viscosa introduce una morbidezza tattile che trasforma completamente il comportamento del tessuto. Questa miscela permette al pantalone di scivolare sul corpo con una fluidità che la lana da sola non potrebbe garantire, creando un effetto "drappeggiato" che definisce l'eleganza del capo.