Questa fine settimana si gioca la seconda giornata del Sei Nazioni 2026. Sabato pomeriggio, l’Italia affronta l’Irlanda in trasferta. La partita si può seguire in tv e in streaming, con gli appassionati pronti a tifare per gli azzurri.

Appuntamento questo weekend per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda. All’ Aviva Stadium di Dublino, con calcio d’Inizio alle 15.10, va in scena dunque il secondo match degli azzurri nel torneo continentale. In vista della sfida di Dublino, l’Italia ritrova pedine importanti ma deve anche gestire un’assenza pesante. Nella lista dei convocati tornano Ange Capuozzo e Simone Gesi, segnali utili di profondità in un momento chiave del torneo. Non sarà invece del gruppo Nacho Brex: il centro azzurro ha concordato con lo staff tecnico di non prendere parte al raduno per motivi familiari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Questa sera l’Italia affronta la Scozia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026.

