Douglas Luiz rinato all’Aston Villa | la Juve può finalmente sorridere Si avvicina un maxi tesoretto

Il trasferimento di Douglas Luiz dall’Aston Villa alla Juventus ha provocato una notevole reazione tra i tifosi, poiché il club inglese ha appena accettato un’offerta significativa. La cessione del giocatore, che si era riscoperto protagonista nel campionato inglese, apre nuove opportunità di mercato per la squadra italiana. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati, lasciando intravedere un’importante entrata nelle casse della società. La Juventus attende ora l’annuncio ufficiale.

per far respirare le casse del club. In un clima di profonda crisi sportiva, la Juventus trova un’inaspettata boccata d’ossigeno lontano da Torino. Il motivo del sorriso che aleggia alla Continassa arriva direttamente da Birmingham, dove la “cura” di Unai Emery sembra aver miracolosamente rigenerato Douglas Luiz. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il regista brasiliano, tornato all’Aston Villa meno di un mese fa, ha ritrovato smalto e centralità: cinque presenze da titolare su altrettante gare disponibili e già due premi come “Man of the Match”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Douglas Luiz è rinato all’Aston Villa: nuova vita per l’ex Juve, le statistiche contro il Leeds confermano tutto! Cosa ha fattoDouglas Luiz ha ritrovato entusiasmo all’Aston Villa, dopo aver lasciato la Juventus, grazie a una serie di prestazioni convincenti.

Calciomercato Juve LIVE: i possibili sostituti di Di Gregorio in caso di addio, Douglas Luiz rinato all’Aston VillaDi Gregorio potrebbe lasciare la Juventus, spinto da offerte più allettanti, mentre Douglas Luiz si è ripreso con successo all’Aston Villa, attirando l’attenzione dei dirigenti bianconeri.

