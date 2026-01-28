Emery sul ritorno dell’ex Juve Douglas Luiz all’Aston Villa | Penso che a breve sarà un nostro giocatore Lo abbiamo preso per un motivo

Emery ha parlato chiaro sulla possibilità di rivedere Douglas Luiz in maglia Juventus. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha confermato che il ritorno del centrocampista all’Aston Villa è vicino e che hanno deciso di acquistarlo per un motivo preciso. Emery ha detto che a breve Douglas Luiz sarà di nuovo un loro giocatore, lasciando intendere che il trasferimento è ormai in fase di definizione.

Emery in conferenza stampa conferma il ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa spiegando anche il motivo di aver fatto questo acquisto. Il mercato invernale della Premier League si scalda con un ritorno eccellente che vede protagonista l’asse Torino-Birmingham. Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus e in forza al Nottingham Forest, è ormai a un passo dal rivestire la maglia dei Villans. A sancire la chiusura imminente dell’operazione è stato direttamente il tecnico dello storico club inglese, il quale ha rotto il silenzio durante un incontro con la stampa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Emery sul ritorno dell’ex Juve Douglas Luiz all’Aston Villa: «Penso che a breve sarà un nostro giocatore. Lo abbiamo preso per un motivo» Approfondimenti su Emery JuventusNews24 Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londinese L'articolo fornisce aggiornamenti sul trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus. Douglas Luiz, possibile svolta: addio Forest e ritorno all’Aston Villa In vista di un possibile ritorno all’Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe lasciare il Nottingham Forest. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Emery JuventusNews24 Argomenti discussi: Aston Villa, Emery: Bailey potrà darci una mano. È tornato in ottima forma; Bailey via dalla Roma dopo una telefonata: cos'è successo prima dell'addio definitivo ai giallorossi; Aston Villa, Emery riaccoglie Bailey: È tornato in ottima forma; Emery su Bailey: Non ha bisogno di un periodo di ambientamento. Potrà darci una mano molto velocemente. Finisce dopo pochi mesi l'avventura al Nottingham: la Juve gira Douglas Luiz all'Aston Villa per il rilancio. #DouglasLuiz #Juve #AstonVilla #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Douglas Luiz torna all’Aston Villa! C’è un accordo verbale con la Juventus per prestito con diritto di riscatto. Il Nottingham Forest rimanda Douglas Luiz alla Juve che a sua volta lo rimanda in prestito, questa volta all’Aston Villa [Fabrizio Romano] x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.