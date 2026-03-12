Doppio appuntamento con la ricerca di Gloria Dorliguzzo | Butchers e Butchers Capsule in anteprima nazionale

Il 13 e il 14 marzo al Teatro Rasi si terranno due spettacoli di Gloria Dorliguzzo intitolati

Il 13 e il 14 marzo al Teatro Rasi, doppio appuntamento con la ricerca coreografica di Gloria Dorliguzzo, in anteprima nazionale: "Butchers" e "Butchers Capsule". Il progetto esplora l'origine rituale dell'Hasapikos, antica danza popolare greca il cui nome significa "danza dei macellai". Lo spettacolo "Butchers", in scena il 14 marzo alle 21, è affiancato dal dispositivo performativo, teorico e immersivo "Butches Capsule" che avrà luogo negli spazi del Ridotto, sempre alle 21. In "Butchers", a partire dall'origine etimologica dell'Hasapikos, Dorliguzzo ricostruisce una partitura ritmica dei gesti legati al taglio della carne, per esplorare la possibile origine rituale di questa arcaica danza.

