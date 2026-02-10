Questa settimana si apre con due eventi importanti per Aldo Cazzullo. Giovedì sera, al PalaTodisco, va in scena la prima nazionale dello spettacolo teatrale

La prima nazionale del nuovo spettacolo teatrale "Francesco" che vede protagonisti Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, giovedì sera al PalaTodisco, e la mattina seguente la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al giornalista nell’aula magna nuova del Palazzo della Sapienza. Sono i due appuntamenti che aprono "San Francesco 1226-2026. Spiritualità, dialogo, fratellanza nel mondo globale", la rassegna del Cidic, centro per l’innovazione e diffusione della cultura dell’ Università di Pisa, che da febbraio ad aprile celebrerà con una serie di eventi gli 800 anni della morte del santo di Assisi patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima nazionale e laurea honoris causa. Doppio appuntamento con Aldo Cazzullo

