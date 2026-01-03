Doppio appuntamento con la Befana all’Ospedale dei bambini Pietro Barilla di martedì 6 gennaio 2026

Da parmatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 2026, presso l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, si terrà il tradizionale doppio appuntamento con la Befana. Un momento di incontro dedicato ai piccoli pazienti, in cui la simpatia e la solidarietà si incontrano, contribuendo a rendere la giornata più serena e speciale per i bambini e le loro famiglie. Un’occasione per condividere un gesto di gentilezza in un contesto di cura e attenzione.

Tra una scopa parcheggiata e una calza da riempire, la Befana edizione 2026 ha trovato modi più rapidi per volare fino all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, portando con sé tutta la sua inconfondibile simpatia. Ad attenderla, una giornata speciale all’insegna della generosità: la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

doppio appuntamento con la befana all8217ospedale dei bambini pietro barilla di marted236 6 gennaio 2026

© Parmatoday.it - Doppio appuntamento con la Befana all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di martedì 6 gennaio 2026

Leggi anche: Santa Lucia, prima tappa all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”

Leggi anche: Il 6 gennaio 2026 appuntamento con la Cavalcata dei Magi a Pontassieve e Pelago

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

doppio appuntamento befana all8217ospedaleMisano, quest’anno la Befana indossa il costume - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. chiamamicitta.it

doppio appuntamento befana all8217ospedaleMisano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. riminitoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.