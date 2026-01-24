Matthew torna sulla scena musicale dopo la partecipazione a

C’è un momento, nella vita, in cui non si cerca più di capire tutto. Non si cerca un colpevole, una spiegazione, una scappatoia. Si prende atto, si accetta, e si lascia andare. Buona fortuna, il nuovo singolo di Matthew, nasce proprio lì: nel punto esatto in cui il dolore non ha più bisogno di essere urlato ma riconosciuto, e poi lasciato andare con rispetto. Nessun rancore, nessuna redenzione, solo la consapevolezza che a volte restare fa più male che andarsene. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Matthew (all’anagrafe Matteo Rota) si racconta senza maschere: ripercorre la sua scelta di abbandonare Amici, un momento che molti hanno letto come un passo indietro ma che, ascoltandolo, appare chiaramente come un gesto d’amore verso se stesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matthew, l'intervista sul ritorno in musica dopo 'Amici': “Ho imparato a bastarmi: la fatica mi rende sereno”

