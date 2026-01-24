Il cancro è tornato per la terza volta L’ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro Ho fatto trenta radioterapie | lo rivela Carolyn Smith

“La malattia è tornata per la terza volta ma se sono viva è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori”, ha detto il giudice storico di “Ballando con le stelle”, Carolyn Smith. “Una volta la parola cancro era un tabù. – ha spiegato la coreografa a Il Corriere della Sera – Non si poteva dire. Oggi, per fortuna, se ne parla. Bisogna far capire che è un problema che può riguardare tutti”. Poi una curiosità sulla scoperta di essere malata di cancro: “Stavo giocando con i miei due yorkshire e uno di loro, Scotty, continuava a saltarmi sul seno sinistro. Era già successo altre volte: batteva con il naso sul mio corpo e poi risultava che lì c’era qualcosa che non andava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

